Хюттер: «На бумаге «Монако» — фаворит матча с «Гавром», но на поле может произойти все, что угодно»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

«Монако» нужно воспользоваться нашей нынешней формой, чтобы в субботу показать хорошую игру на поле, и это самое главное. Это наша цель. На бумаге «Монако» — очевидно, фаворит, но на поле и в течение 90 минут может произойти все, что угодно! Поэтому придется бороться и уделять внимание каждой детали. Взять ситуацию под контроль — значит побеждать в единоборствах и демонстрировать большую интенсивность. Это самое главное! И если мы выступим хорошо, сможем выиграть этот матч», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Матч «Гавр» — «Монако» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.