Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:58

Хюттер: «Не хотели сыграть в такой день вничью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Монпелье» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Таков футбол! Мы не хотели сыграть в такой день вничью (день 100-летия клуба), потому что это было бы разочарованием. Но в последний момент мы забили на 8-й добавленной минуте благодаря Ламину Камара. Эмоции были очень сильные, все хотели этой победы, и мы очень рады, что одержали ее сегодня вечером. Красная карточка, конечно, помогла, но как тренер всегда нужно верить в своих игроков до конца, даже когда болельщики думали, что все кончено», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

«Монако» с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «ПСЖ» по дополнительным показателям. «Монпелье» идет на 16-й строчке — 4 очка.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монпелье&raquo;. «Монако» подарил сумасшедшую развязку в день 100-летия клуба. Победный гол забил конкурент Головина

Источник: Турнирная таблица Лиги 1
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
Ади Хюттер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
Сегодня
Вчера
Неделя