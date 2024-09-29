Хюттер: «Не хотели сыграть в такой день вничью»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Монпелье» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Таков футбол! Мы не хотели сыграть в такой день вничью (день 100-летия клуба), потому что это было бы разочарованием. Но в последний момент мы забили на 8-й добавленной минуте благодаря Ламину Камара. Эмоции были очень сильные, все хотели этой победы, и мы очень рады, что одержали ее сегодня вечером. Красная карточка, конечно, помогла, но как тренер всегда нужно верить в своих игроков до конца, даже когда болельщики думали, что все кончено», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

«Монако» с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «ПСЖ» по дополнительным показателям. «Монпелье» идет на 16-й строчке — 4 очка.