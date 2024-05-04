Ади Хюттер объяснил, почему «Монако» проиграл «Лиону»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 32-го тура чемпионата Франции против «Клермона» вспомнил про поражение от «Лиона» в прошлые выходные.

«Поражение в Лионе — это не катастрофа. Я думаю, что «Лион» — это одна из сильнейших команд чемпионата, а в таблице во втором круге они занимают второе место! С другой стороны, я был крайне недоволен, когда мы уступили «Лиону» дома со счетом 0:1, потому что мы действовали слишком пассивно. Они очень здорово сдерживали наши переходы из обороны в атаку.

У меня совершенно нет ощущения, что эта игра нас подкосила, напротив, мы уже сосредоточены на том, что нас ждет дальше. Моя роль также заключается в том, чтобы подбадривать своих подопечных. Нет никакого давления. Мне хочется, чтобы мы и дальше действовали агрессивно на поле. У меня нет сомнений в том, что в субботу у нас есть все шансы победить.

После замен во втором тайме мы стали действовать немного лучше стала. Однако гол Ляказетта — это наша оплошность. На двух игроков соперника было пять наших защитников. Мы вполне могли сыграть лучше в этом эпизоде. В конце концов, это была не плохая игра, но мы могли бы добиться большего», - цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Клермон» состоится в субботу, 4 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.