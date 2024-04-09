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Отец Кузяева: «Положительно оцениваем переход Далера в лигу 1. Он один из лидеров «Гавра»»

Зарина Халимхонова
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру сына в сезоне.

«Рано оценивать сезон в исполнении Далера, еще осталось 6-7 туров. Поэтому вся борьба впереди. Далер и вся наша семья довольны выбором клуба и сильным чемпионатом. От французских СМИ тоже хорошие отзывы — это значит, что он грамотно вписывается, один из лидеров команды. Так что мы положительно оцениваем его переход в лигу 1», — сказал Кузяев «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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