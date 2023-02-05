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Агент — об игре Головина: «Александр сейчас в отличной форме, хорошо поработал на сборах»

Агент Головина поделился мнением об игре россиянина в матче против «Клермона»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре россиянина в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (2:0).

«Успешное выступление Александра в этом сезоне? Он всегда считался достаточно стабильным игроком, начиная с игры за ЦСКА и сборную России. Он уже пять лет в «Монако» демонстрирует достаточно стабильный уровень. Сейчас он в хорошей форме. Александр хорошо поработал на сборах. Это видят и в клубе, и болельщики», — сказал Клюев «СЭ».

Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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