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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре россиянина в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (2:0).
«Успешное выступление Александра в этом сезоне? Он всегда считался достаточно стабильным игроком, начиная с игры за ЦСКА и сборную России. Он уже пять лет в «Монако» демонстрирует достаточно стабильный уровень. Сейчас он в хорошей форме. Александр хорошо поработал на сборах. Это видят и в клубе, и болельщики», — сказал Клюев «СЭ».
Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).
«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.
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