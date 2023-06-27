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Сегодня, 19:16

Агент Головина — о непопадании «Монако» в еврокубки: «У Саши мотивация всегда повышенная»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал «СЭ» о мотивации футболиста после непопадания клуба в еврокубки.

«Сказывается ли отсутствие еврокубков на желании, мотивации Головина? У Саши всегда большая мотивация в тренировках, играх чемпионата, матчах за сборную. Мотивация у него всегда повышенная», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.

Александр Головин
ФК Монако
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