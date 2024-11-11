Агент Головина: «Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

В субботу 28-летний россиянин пропустил матч «Монако» со «Страсбуром» (3:1) в 11-м туре чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

«Александр чувствует себя хорошо. Только нужно немного времени, чтобы залечить старое повреждение. Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле, и него ничего не будет беспокоить. Мы благодарим тренерский штаб сборной России, что они дали время Саше подлечиться и восстановиться во время паузы на игры сборных», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел за «Монако» 12 матчей и не отличился результативными действиями.