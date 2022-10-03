Агент Головина: «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с «ПСЖ» за чемпионство»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы команды на чемпионство.

«Попадание Головина в символическую сборную тура? Для Саши главные эмоции, что его команда выиграла и он принес ей пользу. «Монако» всегда борется за топ-3 и претендует на чемпионство. Считаю, что «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с «ПСЖ» за первую строчку турнирной таблицы. Это было видно по их игре. Сейчас команда набрала неплохой ход, это видно и по результатам, и по игре», — сказал Клюев «СЭ».

2 октября «Монако» обыграл «Нант» (4:1), Головин сделал одну результативную передачу, проведя на поле 66 минут. Российский полузащитник попал в символическую сборную 9-го тура лиги 1 по версии L'Equipe.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Монако» 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на 5-е место, набрав 17 очков в 9 матчах. «ПСЖ» лидирует — 25 очков.