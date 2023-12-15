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Агент Головина — о признании игрока лучшим футболистом 2023 года: «Это плоды его большого труда»

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на признание игрока лучшим футболистом России 2023 года.

«Это очень приятно, что Сашу признали лучшим футболистом. Это плоды его большого труда, работы на тренировках. В играх он демонстрирует свой стабильный уровень», — сказал Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В голосовании хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

В этом году Головин забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз и трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе.

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