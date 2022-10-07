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Сегодня, 13:51

Агент Головина ответил на критику Лахтера: «Он либо не выспался, либо сошел с ума»

Агент Александра Головина ответил на критику Дениса Лахтера
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику агента Денниса Лахтера в адрес игрока.

«Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Деннис Лахтер либо не выспался, либо сошел с ума», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», заявил, что Головин никому не нужен в Европе.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Александр Головин
Денис Клюев
ФК Монако
Деннис Лахтер
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