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Сегодня, 14:34

Агент Головина: «Саша уже привык играть в Новый год»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал о подготовке футболиста к ближайшим матчам.

«У Александра все хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме. У «Монако» домашняя игра 1 января. Но нет никаких проблем. Саша, как и вся команда, готовится по графику. Саша уже привык играть в Новый год», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за «Монако». Команда проведет первый матч после паузы на ЧМ-2022 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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