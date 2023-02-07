Агент Барбоза назвал Головина лучшим российским полузащитником

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — талантливый, опытный футболист. У него уже есть определенный статус. Думаю, он лучший российский полузащитник. Он показал свой уровень во Франции. Конечно, немецкий чемпионат сильнее, чем французский, это будет шаг вперед для Головина. Посмотрим, что будет дальше. Это большой прогресс для него, если он действительно перейдет в «Боруссию», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.