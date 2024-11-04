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Агент Барбоза: «Доннарумма может потерять мотивацию в «ПСЖ», не понимая, за что его убрали из состава»

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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0).

Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на ноль, отбив два удара. Эта игра стала для россиянина первой за месяц — до этого пять матчей в составе «ПСЖ» провел голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который остался в запасе на игру с «Лансом».

«Сафонов — хороший, одаренный вратарь. Это был по большому первый его шанс зацепиться за стартовый состав, и он хорошо использовал этот момент. Показал, что готов играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие выводы сделают Энрике и Доннарумма. Ситуации бывают разные. Вратарь в таком положении, как Доннарумма, может как начать усерднее тренироваться, доказывать, так и потерять мотивацию, не понимая, за что его убрали из состава. Это чисто психологический момент. Интересно, как на это отреагирует итальянец», — приводит слова Барбоза «ВсеПроСпорт».

Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в июне 2024 года. 25-летний россиянин провел за парижан 4 матча во всех турнирах, пропустил 2 гола и 2 раза отыграл на ноль.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции с 26 очками, «Ланс» с 14 очками располагается на 7-й строчке.

Источник: ВсеПроСпорт
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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