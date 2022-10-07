Лахтер: «Головин в Европе никому не нужен»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

— Я общаюсь с людьми из «Монако». Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

— Это по каким же показателям?

— У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведут и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок: скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают, то «Ювентус» за Головиным не доехал, то «МЮ». Ну, смешно! Кто мог из «Монако» уехать, тот уехал.

— Может, причина в травмах?

— Там никто не делает скидок на травмы! За тебя заплатили пароход денег, так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырех утра играем!

— До сих пор?

— Конечно! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!

— Знакомы с Головиным?

— Лично — нет, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.

— «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» — расстаться с Головиным?

— Монегаски — они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история — сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане. Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь — это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

— Еще бы.

— Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.