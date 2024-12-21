Агент Доннаруммы: «Будущее в «ПСЖ»? Мы находимся в периоде размышлений»

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола прокомментировал информацию о том, что игрок может покинуть парижскую команду. Действующий контракт итальянца истекает в июне 2026 года.

«Будущее в «ПСЖ»? Мы находимся в периоде размышлений. Посмотрим, все может случиться. Сейчас находимся в режиме ожидания в переговорах по контракту», — приводит Radio Sportiva слова Райолы.

25-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 16 матчах во всех турнирах и пропустил 15 мячей, сыграв при этом 5 раз на ноль.