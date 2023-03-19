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Агент Головина: «Искать какие-то заговоры — бессмысленно. Для Александра всегда честь выступать за сборную России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин
Александр Головин.
Фото AFP
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии игрока.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru назвал странным совпадением повреждения Головина и другого легионера сборной России Алексея Миранчука из «Торино» накануне товарищеского матча против команды Ирана (23 марта.)

«Дмитрий Губерниев, безусловно, большой специалист в футболе. Тонко в нем разбирается. Сложно сказать, что у него творится в голове. Да и нет желания этим заниматься. Могу только сказать, что у Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю», — сказал Клюев «СЭ».

Как сообщила пресс-служба «Монако», 26-летний Головин не был включен в заявку на игру чемпионата Франции с «Аяччо» (2:0) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.

«Его отсутствие в сборной согласовано с главным тренером и медицинским штабом. Вчера Саша разговаривал по телефону с Валерием Карпиным, они постоянно на связи. Все необходимые документы и медицинские заключения «Монако» отправил врачам сборной России. Искать какие-то заговоры бессмысленно, потому что для Александра Головина является огромной честью выступать за сборную России. Он всегда с удовольствием едет в команду, будь то товарищеская, официальная игра или тренировочный сбор», — подчеркнул Клюев.

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Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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