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Франция

Сегодня, 15:23

Агент Головина о травме футболиста: «Сейчас Александр чувствует себя лучше»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

В матче 20-го тура чемпионата Франции против «Осера» (4:2) Головин был вынуждено заменен в перерыве.

«Сейчас Александр чувствует себя лучше. Им занимается медицинский штаб «Монако». Сможет ли Головин помочь команде в ближайшем матче против «ПСЖ»? Давайте пока обойдем без прогнозов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел за «Монако» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Александр Головин
ФК Монако
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