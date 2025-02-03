Агент Головина о травме футболиста: «Сейчас Александр чувствует себя лучше»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

В матче 20-го тура чемпионата Франции против «Осера» (4:2) Головин был вынуждено заменен в перерыве.

«Сейчас Александр чувствует себя лучше. Им занимается медицинский штаб «Монако». Сможет ли Головин помочь команде в ближайшем матче против «ПСЖ»? Давайте пока обойдем без прогнозов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел за «Монако» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.