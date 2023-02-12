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Сегодня, 14:54

Агент Головина назвал этот сезон лучшим для полузащитника по личной статистике

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о выступлении футболиста в чемпионате Франции.

«Впечатления самые положительные, как от игры «Монако» вчера, так и персонально от выступления Саши. Была прекрасная атмосфера — полностью заполненный болельщиками «Луи II», поддержка трибун. Можно сказать, что все сложилось.

Я, как и говорил, повторю еще раз: Саша всегда отличался стабильностью, он никогда не показывал игру ниже определенного уровня. Если мы берем личную статистику, то этот сезон для него действительно лучший, а так для Головина приоритет — приносить пользу в командной игре и достижение побед вместе с «Монако», — приводит Metaratings.ru слова Клюева.

26-летний Головин забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах текущего сезона лиги 1.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-nazval-tekushii-sezon-luchshim-dlya-igroka-po-lichnoi-statistike-227277/
Александр Головин
ФК Монако
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