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Сегодня, 12:35

Агент Головина назвал важной оценкой признание полузащитника лучшим футболистом-2024 по версии «СЭ»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на результаты голосования «СЭ» за лучшего футболиста года.

«Безусловно, это приятный результат для всего спортивного сообщества России: тренеров и игроков. Для Саши это очень важная оценка его труда, игры на футбольном поле. Он продолжит демонстрировать высокий уровень», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Вероника Ольшукова

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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