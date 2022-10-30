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Сегодня, 20:25

Агент Головина объяснил, почему россиянин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в комментарии для «СЭ» оценил игру россиянина в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

«Саше, как и ряду других ключевых игроков, главный тренер дал передышку. Поэтому он появился на поле только во втором тайме. Он вышел, усилил игру, забил красивый гол и помог команде завоевать очень важную победу!», — сказал Клюев «СЭ».

Головин остался в запасе и появился на поле на 55-й минуте, а 15 минут спустя забил гол. Игра против «Анже» стала для россиянина 150-й в составе «Монако».

«Монако» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Анже» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на последнем, 20-м месте (8 очков).

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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