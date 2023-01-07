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Сегодня, 22:27

Агент Головина оценил игру россиянина в матче Кубка Франции

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру футболиста в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Родеза» (2:2, по пен. 4:5).

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда. А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал Клюев «СЭ».

Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи. Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.

 

Александр Головин
ФК Монако
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