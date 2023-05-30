Клюев: «Лучшего Головина нам еще предстоит увидеть»

Александр Клюев, агент российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о перспективах футболиста.

— Сегодня Александру Головину исполнилось 27 лет. Обычно это возраст зрелого футболиста, который уже вышел на свой пик. В случае с Головиным пик достигнут или лучшего Головина нам еще предстоит увидеть?

— Лучшего Головина нам еще предстоит увидеть, — цитирует агента Metaratings.ru.

— У вас есть представление, сколько лет еще Головин будет востребован в Европе среди команд, которые претендуют на участие в еврокубках?

— Это немного неправильный вопрос. Саша всегда работает на максимуме. Будь то тренировка, товарищеский матч или официальная игра. Он любит футбол, по-хорошему болен им, и он всегда стремится достигать максимальных целей.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом расчитан до 2026 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.