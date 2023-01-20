Агент Головина отметил его хорошую форму: «Монако» играет на результат, все стараются для этого»

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.
«Саша в хорошей форме. Сама команда тоже на уровне. «Монако» играет на результат, все стараются для этого. Саша работает на индивидуальные результаты и командные. Интерес со стороны других клубов? Без комментариев», – сказал Клюев «СЭ».
26-летний российский футболист выступает за «Монако» с июля 2018 года.
В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования