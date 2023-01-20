Агент Головина отметил его хорошую форму: «Монако» играет на результат, все стараются для этого»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Саша в хорошей форме. Сама команда тоже на уровне. «Монако» играет на результат, все стараются для этого. Саша работает на индивидуальные результаты и командные. Интерес со стороны других клубов? Без комментариев», – сказал Клюев «СЭ».

26-летний российский футболист выступает за «Монако» с июля 2018 года.

В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.