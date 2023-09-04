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Сегодня, 12:31

Агент Головина отреагировал на попадание игрока в сборную тура: «Саша выкладывается по максимуму в каждой игре»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в сборную тура чемпионата Франции по версии издания L'Equipe.

«Саша с положительными эмоциями воспринял эту новость. Это говорит о том, что он хорошо подготовился к нынешнему сезону. Он выкладывается по максимуму в каждой игре в чемпионате Франции и сейчас продолжит делать это в сборной России. У него хорошее настроение перед сборами с национальной командой», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее французское издание L'Equipe включило российских полузащитников Александра Головина и Далера Кузяева в сборную тура чемпионата Франции.

В 4-м туре ла лиги Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса» (3:0). Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян» (3:0) и одержать первую победу в сезоне.

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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