Агент Головина отреагировал на слухи о том, что футболист зимой отказал дортмундской «Боруссии»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал слухи о том, что в прошедшее зимнее трансферное окно футболист отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию».

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Ранее в СМИ появилась информация, что зимой дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» за россиянина 40 миллионов евро, однако хавбек принял решение продлить контракт с монегасками.