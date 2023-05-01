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Сегодня, 11:50

Агент Головина отреагировал на слухи о том, что футболист зимой отказал дортмундской «Боруссии»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал слухи о том, что в прошедшее зимнее трансферное окно футболист отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию».

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Ранее в СМИ появилась информация, что зимой дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» за россиянина 40 миллионов евро, однако хавбек принял решение продлить контракт с монегасками.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5087873-agent-golovina-otreagiroval-na-sluhi-o-tom-chto-igrok-zimoj-otkazal-borussii-dortmund.html
Александр Головин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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