Агент Головина о признании россиянина игроком месяца: «Болельщики «Монако» очень тепло относятся к Саше»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» новость о том, что болельщики выбрали россиянина лучшим футболистом команды в ноябре.

«Саша заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх. Он всегда выкладывается на максимум. Болельщики Монако очень тепло относятся к Саше. Они видят, что он всегда отдает все силы игре», — сказала Клюев «СЭ».

Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».

В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.