Агент Головина о признании россиянина игроком месяца: «Болельщики «Монако» очень тепло относятся к Саше»

25 ноября, 22:56
Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» новость о том, что болельщики выбрали россиянина лучшим футболистом команды в ноябре.
«Саша заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх. Он всегда выкладывается на максимум. Болельщики Монако очень тепло относятся к Саше. Они видят, что он всегда отдает все силы игре», — сказала Клюев «СЭ».
Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».
В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования