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Агент об игре Головина против «Страсбура»: «Саша в очередной раз доказал, что он — один из лидеров «Монако»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Головин (слева) в матче против «Страсбура».
Фото Global Look Press
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» оценил игру футболиста в матче в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:3).

Головин сделал результативный пас в этой встрече.

«Саша вернулся на поле после небольшого повреждения и в очередной раз доказал, что он — один из лидеров «Монако». Взял в непростой период в матче игру на себя и отдал классную голевую передачу. На протяжении всей игры старался брать игру на себя, пытался вместе со своими партнерами по команде переломить непросто складывающийся матч и заработать важные 3 очка», — сказал Клюев «СЭ».

После этой победы «Монако» с 57 очками остался на четвертом месте в таблице французской лиги 1. «Страсбур» с 26 баллами занимает 16-ю строчку.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
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