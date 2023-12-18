Агент Головина положительно относится к увлечению футболиста стриминговыми трансляциями

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о ведении футболиста онлайн-трансляций на стриминговой площадке Twitch.

«Никакого вреда не вижу. Отношусь положительно. Это хобби работает как отвлечение», — цитрует агента Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду.

«Монако» после 16 туров Лиги 1 с 30 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.