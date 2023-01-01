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Франция

Сегодня, 19:26

Агент Головина о голе «Бресту»: «Он работает на максимуме. Хочет достигать максимальных целей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» оценил гол россиянина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (1:0).

«Саша работает всегда на максимуме. И на тренировках, и в играх. Он хочет достигать максимальных целей», — сказал Клюев «СЭ».

Головин сделал результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции. 26-летний футболист вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Брест
Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
0
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»