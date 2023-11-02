Сегодня, 15:10
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» признание российского футболиста лучшим игроком монегасков второй месяц подряд.
В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).
«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиков. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — сказал Клюев «СЭ».
27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.
Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.