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Сегодня, 15:10

Агент Головина: «Игроку приятна оценка болельщиков. Но главное — результаты команды»

Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» признание российского футболиста лучшим игроком монегасков второй месяц подряд.

В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиков. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.

Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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