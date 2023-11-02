Агент Головина: «Игроку приятна оценка болельщиков. Но главное — результаты команды»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» признание российского футболиста лучшим игроком монегасков второй месяц подряд.

В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиков. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.

Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.