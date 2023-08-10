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Франция

Сегодня, 15:05

Агент Головина: «Игрок постарается помочь в реализации тех задач, которые поставило руководство «Монако»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о подготовке игрока к началу нового сезона.

«Головин готовится к первому туру. Скоро первая игра, выезд к «Клермону». Он себя хорошо чувствует, работает. Ждет с нетерпением начало чемпионата. Возможна ли смена команды? Как я всегда говорю, Саша готовится к играм за «Монако». Он постарается помочь в реализации тех задач, которые поставило руководство команды», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.

В воскресенье, 13 августа, «Монако» проведет первый матч нового розыгрыша чемпионата Франции против «Клермона». Начало — 16.00 по московскому времени.

Александр Головин
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