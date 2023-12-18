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Франция

Сегодня, 14:58

Агент Головина: «Во время отпуска Саша полетит в Калтан, чтобы увидеться с родными»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина рассказал о планах футболиста во время недельной паузы в сезоне во Франции.

20 декабря монегаски сыграют против «Тулузы» в чемпионате Франции, следующий матч команда проведет 7 января с «Лансом» в Кубке страны.

«Саша собирается, как и всегда, в свой мини-отпуск слетать в Калтан. Повидаться с родными и друзьями. Сможет ли он сыграть с «Тулузой»? Нет никаких казусов. Саша готов выйти и помочь «Монако» в достижении положительного результата», — приводит Metaratings слова Клюева.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду.

Источник: Metaratings
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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