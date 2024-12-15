Сегодня, 19:30
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о планах игрока на отпуск.
«Саша не знает, сколько будет выходных. Еще идут игры, об этом даже мыслей нет. Если будет достаточно выходных — прилетит. ОН всегда с удовольствием летит в Россию, домой», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний Головин провел 18 матчей за «Монако» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей