Агент Головина: «С сегодняшнего дня Александр должен принимать участие в тренировках в общей группе»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы.

«Будем надеяться, что он примет участие в матчах «Монако» после паузы на сборной. С сегодняшнего дня Александр должен принимать участие в тренировках в общей группе», — сказал Клюев «СЭ».

Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждения, срок восстановления от которого примерно равен сбору национальной команды.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл за французскую команду 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.