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Агент Головина: «Переговоры о контракте прошли очень позитивно. С руководством «Монако» хорошие отношения»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» продление контракта игрока с клубом.

«С руководством «Монако» хорошие отношения, переговоры прошли очень позитивно, конструктивно. Мы все остались довольны. Остается в зоне комфорта? Люди, которые так говорят, видимо, далеки от ситуации. «Монако» — ведущий европейский клуб, который борется за чемпионство Франции, участвует в Лиге чемпионов. В команде много игроков из разных сборных — серьезный клуб. Тут каждый день нужно доказывать», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта до 2029 года.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после шести туров, набрав 16 очков.

Александр Головин
ФК Монако

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