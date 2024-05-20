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Сегодня, 14:16

Агент Головина — о звании лучшего игрока сезона по версии болельщиков: «Саша благодарен за такую оценку»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции россиянина на награду лучшему игроку сезона по мнению болельщиков клуба.

«Это серьезное признание, потому что это признание болельщиков и Саша очень благодарен им за такую оценку», сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне Головин отыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

По итогам сезона «монегаски» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 67 очков.

(Константин Передерий)

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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