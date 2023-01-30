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Франция

Сегодня, 19:55

Агент Головина рассказал о реакции российского футболиста «Монако» на ситуацию после матча с «Марселем»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Reuters
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев, рассказал о ситуации, которая возникла после завершения матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

После завершения игры российский футболист обнялся с украинским полузащитником «Марселя» Русланом Малиновским. 30 января Малиновский в социальных сетях извинился за этот поступок.

«Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», — сказал Клюев РИА Новости Спорт.

Ранее украинский футболист играл в итальянской «Аталанте» с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.

Руслан Малиновский. Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с российским игроком «Монако» Головиным

Источник: https://rsport.ria.ru/
Александр Головин
Руслан Малиновский
ФК Марсель
ФК Монако
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Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с российским игроком «Монако» Головиным