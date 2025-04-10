Агент Головина: «Александр набирает свою боевую форму»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

В феврале 28-летний россиянин получил травму, из-за которой пропустил восемь матчей. Хавбек принял участие в двух последних играх «Монако», он выходил на замену в конце второго тайма и провел на поле в сумме 17 минут.

«Сейчас Саша чувствует себя хорошо. Он набирает свою боевую форму. Надеюсь, что продемонстрирует ее в важной игре «Монако» против «Марселя» в эти выходные», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел 29 матчей за «Монако», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.