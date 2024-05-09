Агент Головина: «Пока не обсуждали, сможет ли Александр сыграть в этом сезоне»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.

«Восстановление Александра проходит положительно, все по плану медицинского штаба. Точные сроки восстановления есть у медицинского штаба, главное — качественно восстановиться. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Медицинский штаб «Монако», тренерский штаб совместно с Сашей будут принимать решение об этом. Положительная динамика, конечно, есть, улучшения есть. Все идет так, как медицинский штаб задумал. Конечно, Александр расстроился, потому что идет борьба за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, это очень важно для Саши и «Монако», — приводит слова Клюева ТАСС.

20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.