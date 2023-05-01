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Сегодня, 15:33

Агент Головина рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из «Монако»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из французского клуба.

«Я не боюсь, что Головину будет скоро поздно переходить в топовый европейский клуб. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088209-agent-golovina-rasskazal-ot-chego-zavisit-veroyatnost-uhoda-igroka-iz-monako.html
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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