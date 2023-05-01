Агент Головина рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из французского клуба.

«Я не боюсь, что Головину будет скоро поздно переходить в топовый европейский клуб. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.