Агент Головина рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из «Монако»

Сегодня, 15:33
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, от чего зависит вероятность ухода футболиста из французского клуба.
«Я не боюсь, что Головину будет скоро поздно переходить в топовый европейский клуб. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы», — приводит «Чемпионат» слова агента.
Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.