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Сегодня, 18:10

Агент Головина: «Из всех клубов Франции только «ПСЖ» потянет трансфер Александра»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Головин (справа) в матче с «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина оценил вероятность перехода россиянина в какой-либо из других клубов, выступающих в чемпионате Франции.

«Саша находится в хорошей форме, но это не его потолок. Есть ли к нему интерес от французских клубов? Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, ее может потянуть только «ПСЖ».
Есть ли смысл ему уходить в «ПСЖ»? Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно ее обсуждать», — приводит Metaratings слова Клюева.

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт 27-летнего россиянина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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