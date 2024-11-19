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Франция

Сегодня, 14:56

Агент Головина сообщил, что игрок приступил к тренировкам после травмы лодыжки

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии игрока.

Ранее 28-летний россиянин пропустил матч «Монако» со «Страсбуром» в 11-м туре чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой. Будем надеяться, что он будет готов к предстоящей игре «Монако» в чемпионате Франции», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в текущем сезоне провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Головин
ФК Монако

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