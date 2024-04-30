Агент Головина: «У Саши нет сложной ситуации. Все идет по планам медицинского штаба «Монако»

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Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.
20 апреля стало известно, что россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.
«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба «Монако», — приводит Sport24 слова Клюева.
В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.