Агент Головина: «У Саши нет сложной ситуации. Все идет по планам медицинского штаба «Монако»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.

20 апреля стало известно, что россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба «Монако», — приводит Sport24 слова Клюева.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.