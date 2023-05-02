КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:18

Клюев — о возможном трансфере Головина: «Добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном трансфере футболиста в другой клуб.

«Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему еще есть в чем добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать. Хотя в «Монако» к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ? бред, живем сегодняшним днем. Мы счастливы играть в «Монако», хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088343-agent-o-vozmozhnom-transfere-golovina-dobavilas-problema-otnosheniya-k-igrokam-iz-rossii.html
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ренн» интересуется полузащитником «Реймса» Лопи