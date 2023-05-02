Клюев — о возможном трансфере Головина: «Добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном трансфере футболиста в другой клуб.

«Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему еще есть в чем добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать. Хотя в «Монако» к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ? бред, живем сегодняшним днем. Мы счастливы играть в «Монако», хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.