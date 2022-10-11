Агент Головина: «Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде»

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Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» об адаптации игрока в Монако. Ранее в интервью Sports24 хавбек заявил, что чувствует себя комфортнее на малой родине.
«Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде. У него прекрасные отношения с руководством клуба, с тренерским штабом. Никаких проблем с адаптацией давно уже нет. Алтай — его родина. Конечно, Саша, как и любой человек, скучает по дому, родителям и близким друзьям. Но еще раз повторюсь, что в Монако Саша уже давно адаптировался и все у него хорошо», — сказал Клюев «СЭ».
В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования