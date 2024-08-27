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Сегодня, 14:33

Агент Головина заявил, что футболист может сыграть против «Ланса»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Монако» Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

7 августа пресс-служба «Монако» сообщила, что 28-летний Головин получил травму лодыжки.

«Надеюсь, что с «Лансом» примет участие в игре. Головин вернулся в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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