30 октября, 12:12

Агент Головина — о дубле: «Саша рад, что помог команде. Результат для него главное»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» оценил дубль игрока в ворота «Нанта» (5:3) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Команда добилась положительного результата. Саша рад, что помог команде. Безусловно, ему приятно забить, принести пользу. Но он стабилен эмоционально, главное для него — результат команды», — сказал Клюев «СЭ».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.

«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.

  • zg

    А сам Саня в рот воды набрал?Зачем этот сломанный телефон?!Тьфу!

    30.10.2025

  • Степочкин

    Ощущение от прочитанного ,что Головин маленький мальчик, за которого "папа" отвечает что ему важно а что не важно и в каком он настроении . Агенты - зло! Ну была же заметка , где он сам ответил как он рад и как забивал. Зачем дублировать непонятно кем и лепить из Головина образ несамостоятельного человека?

    30.10.2025

