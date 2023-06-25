Агент Хакими опроверг слухи о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити»

Алехандро Камано, агент защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими опроверг слухи о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити».

«Париж на сто процентов в мыслях Ашрафа, этот проект нам подходит. Я очень уважаю спортивного советника «ПСЖ» Луиша Кампуша, он вселяет в нас уверенность в будущем. Я думаю, что он изменит ситуацию и мы все увидим, что ждет Хакими», — приводит AS слова Камано.

24 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» видит в футболисте замену Кайлу Уокеру, который близок к переходу в «Баварию».

Хакими выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.