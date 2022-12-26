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Сегодня, 10:31

Агент Хакими рассказал о будущем игрока в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алехандро Камано, агент защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал о будущем игрока в парижском клубе.

«Ашраф очень счастлив в «ПСЖ», он останется в клубе до июня 2026 года», — приводит слова агента Фабрицио Романо.

Также, по информации источника, у 24-летнего игрока нет никаких переговоров с другими клубами о возможном переходе.

Марокканский футболист играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. В текущем сезоне Хакими провел в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Фабрицио Романо
Ашраф Хакими
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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