Агент Илича: «Андрей хочет играть в Лиге чемпионов — трансфер в Россию не состоится»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича, оценил шансы на переезд игрока в Россию. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара» и ЦСКА.

«Сейчас контактов с клубами РПЛ нет, мы общались с несколькими командами неделю назад. Андрей хотел бы остаться в «Лилле» и сыграть в Лиге чемпионов. Скорее всего, трансфер в Россию этим летом не состоится», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 24-летний Илич провел за французский клуб только 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Большую часть времени футболист был травмирован.